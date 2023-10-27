Экономика Украина в семь раз увеличила объемы транспортировки природного газа

2023-10-27 16:31

В нынешнем году в Украину из Евросоюза и Молдовы было транспортировано в семь раз больше природного газа, чем в прошлом году. Об этом сообщило Минэнерго.

"С апреля по октябрь 2023 года Оператор ГТС транспортировал в Украину более 3 млрд кубов природного раза из ЕС и Молдовы. Это в семь раз больше объемов транспортируемого газа в течение аналогичного периода прошлого года (свыше 414 млн кубометров)", - говорится в сообщении.

Из объема транспортируемого газа в отечественных ПХГ хранится 2,4 млрд куб. м газа, который принадлежит иностранным компаниям.

"Заказ мощностей европейскими трейдерами является результатом проделанной работы по сертификации ПХГ по европейским стандартам. Эта активность свидетельствует о полной интеграции украинской газовой инфраструктуры в европейскую. Это весомый шаг на пути создания в Украине энергетического хаба и лишения Европы зависимости от российского газа", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По данным Оператора ГТС Украины, основным направлением транспортировки природного газа стало словацкое - оттуда поступило 45% объемов газа. Также газ поставлялся из Венгрии, Польши и впервые в этом году с Трансбалканского направления (из Румынии через Молдову).