Политика МИД Китая жестко отреагировал на скандал вокруг продажи предприятия Мотор Сич

2021-02-01 11:40 1113

МИД Китая сегодня отреагировал на санкции Украины в отношении китайской инвестиционной компании Skyrizon по делу о продаже предприятия Мотор Сич, сообщает ТАСС.

"Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР", - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он напомнил, что власти Китая "всегда требуют от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран".

Напомним, ранее в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание Мотор Сичи, инициированные китайскими инвесторами. Оно было сорвано СБУ в рамках уголовного производства. 

Президент Владимир Зеленский категорически выступил против того, чтобы контрольный пакет акций украинского предприятия Мотор Сич купил Китай или какая-нибудь другая страна. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский заявил, что Китай не получит контрольный пакет акций Мотор Сичи

2021-02-01 11:15 91

ЭКСКЛЮЗИВ: Китай может спасти украинский «Мотор Сич» - готовится сделка государственного значения

2019-09-11 12:46 4935

До 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний переброшены их аэропорта Жуляны в Борисполь

2019-09-03 11:42 1684

Еще новости в разделе "Политика"

МИД РФ обвинил США в организации массовых протестов в поддержку Навального

2021-02-01 14:14 77

Есть официальная реакция ООН сегодняшний военный госпереворот в Мьянме

2021-02-01 13:45 84

Когда будут раскрыты детали законопроекта о местном референдуме в Украине

2021-02-01 13:12 70

Администрация Байдена пригрозила военным, которые сегодня захватили власть в Мьянме

2021-02-01 12:41 119
Все статьи раздела "Политика"

Политика

МИД РФ обвинил США в организации массовых протестов в поддержку Навального 2021-02-01 14:14 77
Есть официальная реакция ООН сегодняшний военный госпереворот в Мьянме 2021-02-01 13:45 84
Когда будут раскрыты детали законопроекта о местном референдуме в Украине 2021-02-01 13:12 70
Администрация Байдена пригрозила военным, которые сегодня захватили власть в Мьянме 2021-02-01 12:41 119