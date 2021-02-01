Политика МИД Китая жестко отреагировал на скандал вокруг продажи предприятия Мотор Сич

2021-02-01 11:40 1113

МИД Китая сегодня отреагировал на санкции Украины в отношении китайской инвестиционной компании Skyrizon по делу о продаже предприятия Мотор Сич, сообщает ТАСС.

"Мы категорически против, чтобы правительство другого государства применяло односторонние санкции в отношении китайских предприятий. Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР", - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он напомнил, что власти Китая "всегда требуют от национальных компаний осуществлять коммерческую деятельность за рубежом в соответствии с законодательством других стран".

Напомним, ранее в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание Мотор Сичи, инициированные китайскими инвесторами. Оно было сорвано СБУ в рамках уголовного производства.

Президент Владимир Зеленский категорически выступил против того, чтобы контрольный пакет акций украинского предприятия Мотор Сич купил Китай или какая-нибудь другая страна.

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