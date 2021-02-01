Экономика Зеленский заявил, что Китай не получит контрольный пакет акций Мотор Сичи

2021-02-01 11:15 91

Владимир Зеленский категорически выступил против того, чтобы контрольный пакет акций украинского предприятия Мотор Сич купил Китай или какая-нибудь другая страна. 

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - заявил президент Украины заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Также Зеленский сообщил, что не считает Пекин серьезной геополитической угрозой.

"Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем (угрозы из Китая). <...> Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", - отметил украинский лидер.

Напомним, в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание Мотор Сичи, инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским. Оно было сорвано СБУ в рамках уголовного производства. Как сообщили в ведомстве, им известны факты подготовки к уничтожению производственных мощностей предприятия, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.

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