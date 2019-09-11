Экономика ЭКСКЛЮЗИВ: Китай может спасти украинский «Мотор Сич» - готовится сделка государственного значения

2019-09-11 12:46 327

Уже в ближайшее время мощности украинского моторостроительного завода «Мотор Сич», который потерял множество заказов из-за запрета военно-технического сотрудничества со страной агрессором - РФ, могут быть снова загружены.

Проект сотрудничества в авиадвигателестроительной сфере (ПАО «Мотор-Сич») между компаниями «Синьвей Груп» и крупной китайсекой инвесткомпанией «Skyrizon» и Украиной в лице ГК «Укроборонпром», уже на финальной стадии.

Есть надежда, что сделка благополучно состоится в юлижайшее время. Экономическая выгода, которую официальный Киев получит от сотрудничества с влиятельным китайским инвестором, безусловна. В случае успеха, есть также вероятность, что Skyrizon заинтересуется другими проектами в Украине, даст импульс стагнирующей экономике.

Что получит Украина в случае позитивного решения:

1) Возвращение госконтроля над ранее «неправильно приватизированным» и стратегическим предприятием в виде 25% акций и мощного права «вето».

2) Наличие гарантированного рынка сбыта для предприятия «Ивченко-прогресс» и «Мотор-Сич».

3) Обеспечение стабильности в регионе приграничном к конфликту с РФ.

Не менее важен вопрос рбеспечения контроля за технологиями. В результате сделки «Мотор-Сич» станет частью публичной компании согласно нормам международного права, а ГК УОП вернет в государственную собственность 25% акций.

Вопрос передачи технологий: договором о сотрудничестве предусмотрено подписание отдельного лицензионного договора. Но следует учитывать как минимум два ключевых фактора:

1. Основная масса технологий принадлежит ДП «КБ Ивченко Прогресс» - 100% государственному предприятию, а не Частному акционерному обществу «Мотор Сич».

2. Любой вопрос, касающийся технологий военного или двойного назначения, требует обязательной процедуры согласования через государственную комиссию по экспортному контролю Украины и СБУ.

В то же время в случае срыва сделки серьезные потери понесут как предприятие, так и государство. Так основной банк-кредитор CDB получит все права на акции материнских компаний и конечных акций ЧАО «Мотор-Сич», прогнозы международных юристов в данном случае в пользу КНР. Китай закроет свой рынок для продукции ГП «КБ Ивченко-прогресс» и ПАО «Мотор-Сич», в связи с неудавшимся проектом и наличием собственного сильного государственного игрока.

Также это грозит потерей работы для 25 000 сотрудников ЧАО «Мотор Сич» и массы смежных предприятий, в том числе для ГП «КБ Ивченко-прогресс» и ГП «Антонов», приведет к коллапсу и нестабильности в регионе, к срыву выполнения оборонных заказов.

Напомним, летом текущего года стало известно, что Skyrizon возобновила переговоры о приобретении «Мотор Сич». По информации Global Times, предыдущие попытки Пекина приобрести у Киева долю в двигателестроительной компании наталкивались на сопротивление США. Не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского завода практически требовал ныне уволенный помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

В Китае сегодня имеется 13 типов и более 1,2 тысячи единиц авиационных двигателей, изготовленных «Мотор Сич». Покупка украинского производителя позволит Пекину сократить отставание в технологиях, а Киеву — обеспечить загрузку собственного предприятия.

СПРАВКА:

ЧАО «Мотор Сич» юридически более 20 лет является частным предприятием и не является «стратегическим» согласно законодательной и нормативной базе Украины. Основным Акционером и фактически конечным бенефициаром являлся г-н Богуслаев. При этом структура собственности до решения о возможной сделке была крайне запутана и непрозрачна, связана со множеством офшоров. В результате сделки компания должна стать публичной и прозрачной с точки зрения управления и контроля, принимаемых решений и деятельности на рынках. Основным рынком сбыта ЧАО «Мотор Сич» исторически была РФ. Учитывая ограничения, наложенные в результате Российской агрессии объем доходов, упал более чем 6 раз с 2014 года. Это критический показатель. В случае нереализации проекта, на заводе в Запорожье принято решение о сокращении от 10 до 20% персонала до конца 2019 года. Единственным адекватным рынком сбыта для загрузки предприятия является рынок КНР.