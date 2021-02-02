Украина Новая выплата пенсий, когда и сколько денег получат украинцы: "Каждому пенсионеру..."

2021-02-02 16:30

Пенсионный фонд раскрыл сроки выплаты денег пенсионерам в феврале

Второго февраля ведомство уже начало финансирование пенсий, согласно утвержденному графику. Подробности пресс-служба ПФУ раскрыла на официальной странице в социальной сети "Фейсбук".

На пенсионные выплаты в этом месяце направили 700 миллионов гривен. Деньги украинцам начнут выдавать с 4 февраля 2021 года.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - подчеркнула пресс-служба в посте.

Стоит отметить, что большая часть украинских пенсионеров (более 41%) получают от двух до трех тысяч гривен. Меньше всего граждан получает выплаты более 10 тысяч гривен, куда больше людей выживают на 1,5 тысячи гривен. Максимальная же пенсия сейчас составляет 10 прожиточных минимумов или 17,6 тысячи гривен.

Чтобы получать максимум, украинцу необходимо 35 лет исправно работать и платить взносы в Пенсионный фонд с официальной зарплаты в размере 54 тысяч гривен. Граждане со средней зарплатой могут расчитывать примерно на 3,5 тысячи гривен в месяц, а с "минималкой" - всего 1769 гривен.

Ранее стало известно, что в Украине есть особая категория пенсионеров, которая может получать от 67 тысяч гривен. Речь идет о людях, которые выходят на пенсию по особым правилам, например, некоторым судьям полагается более 100 тысяч гривен.

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