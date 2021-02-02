Украина В Украине за монету в 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как узнать редкую

2021-02-02 22:00

 

В Украине за редкие монеты номиналом в 50 копеек 1992 года готовы заплатить до 200 долларов. Спросом у нумизматов пользуется брак и "англичанка" (монеты, изготовленные по ошибочному эскизу).

Так, на аукционах за 7 редких монет 1992 года выпуска просят около 52 тыс. грн. Стоит отметить, что коллекция из нескольких монет будет стоить больше, чем каждая из них по отдельности. Это связано с тем, что нумизматы могут тратить дни и недели выискивая "нужные" экземпляры, а в случаи с коллекцией покупают сразу набор.

 


Как говорится на одном из профильном форуме, редкой считается монета именно 1992 года выпуска. Тогда чеканили английскими штемпелями на Луганском монетном дворе. Из-за ошибки в эскизах щит получился выпуклый, а трезубец вдавленный. Нумизматы называют эту монету "Англичанка".

На интернет аукционах продают 50 копеек "в неродном металле" из серебра, бронзы, меди, алюминия, никелевого сплава. Официально такие монеты в обиход не поступали, это могут быть пробные экземпляры или неизвестно где изготовленные специально для заработка на нумизматах.

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