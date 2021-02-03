Политика Владимир Зеленский назвал запрет украинских телеканалов борьбой за независимость

2021-02-03 14:46

Владимир Зеленский уверен, что решение о санкциях (пятилетнем запрете) 112 Украина, NewsOne и ZIK является борьбой за правду и независимость страны. При этом он признал, что для него это было достаточно трудное решение.

"Санкции - сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал президент Украины в своем микроблоге в Twitter .

Где смотреть онлайн заблокированные украинские телеканалы 112, NewsOne и ZIK

Отметим, в Офисе президента утверждают, что решение о санкциях законно, хотя законодательство не предусматривает санкции против граждан своей страны.

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