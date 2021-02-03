Украина Украинцам пояснили, вырастут ли пенсии работающих пенсионеров

2021-02-03 17:00

Украинцам объяснили, как изменятся выплаты для работающих пенсионеров в январе.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на публикацию «Пенсионного курьера» в Фейсбуке.

Работающий пенсионер попросил консультантов Пенсионного фонда объяснить, повысится ли его размер пенсии с 1 января 2021 в связи с изменением минимальной заработной платы в Украине.

Специалисты заявили, что:

«В статье 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» определено, что в 2021 году размер минимальной заработной платы с 1 января составляет 6000 гривен.

В то же время статья 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее - Закон 1058) определяет, что для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 40 процентов минимальной зарплаты, закрепленной в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время частью третьей статьи 42 Закона 1058 определено, что в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также в случае роста размера минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, повышается и размер пенсии, исчисленный в соответствии со статьей 28 настоящего Закона.

Поэтому с января 2021 произведен перерасчет пенсий неработающим лицам, которые получают пенсию по Закону 1058 и соответствуют следующим критериям:

▪ достигли возраста 65 лет;

▪ имеют страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины 30 лет.

Минимальный размер пенсий таких лиц с января 2021 не может быть ниже 2400 грн (6000 грн х 40%). Пересчет пенсионной выплаты осуществляют со дня установления нового размера прожиточного минимума/минимальной заработной платы.

Однако эта норма не касается работающих пенсионеров (осуществляющих деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование). Работающим пенсионерам пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенных законом на дату увольнения или прекращения такой деятельности.

Стоит отметить, что 1 мая 2020 года, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», до пенсии лицам, получающим пенсию (независимо от факта работы), назначенную в соответствии с Законом 1058, и имеют страховой стаж - женщины 30 лет, а мужчины 35 лет, и размер их пенсий на 30 апреля 2020 года с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) был менее 2100 грн, была установлена ​​доплата до 2100 грн, которую учтено во время январского перерасчета пенсий».

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