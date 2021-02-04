Украина Украинцам подсказали, как проверить качество газа

2021-02-04 21:30

Украинцам подсказали, как проверить качество газа и каким пламенем он должен гореть.

Природный газ называют «голубым топливом» не зря, ведь именно такой цвет должен иметь огонь конфорки в плите или котле. Однако довольно часто потребители жалуются, что у них газ горит желтым или красным пламенем, переживая, что это свидетельствует о плохом качестве топлива.

Как оказалось, это не означает, что такой газ является не качественным.

«Весь газ, который добывают и импортируют, оказывается в одной трубопроводной системе. Перед попаданием в магистральный газопровод, топливо проверяют специальные лаборатории на соответствие требованиям. То есть, в систему поступает лишь проверенный газ. Если вы все-таки сомневаетесь насчет качества топлива, то можете написать электронное заявление и попросить облгаз сделать дополнительную проверку качественных показателей газа», – говорится в сюжете.

При этом если после проверки показателей окажется, что они в норме, то заплатить за нее придется с собственных карманов, в противном случае платить газораспределяющее предприятие.

«Почему иногда пламя в конфорке не голубое? Самые частые причины – это проблемы с давлением в газораспределительной сети. Или же проблемы с газовым оборудованием. В меру того, как газ доходит от газораспределяющего газопровода до оборудования потребителей, давление в трубах снижается. Если он ниже нормы, то качество горения газа ухудшается, и цвет огня меняется. Проблемы с газовым оборудованием также могут влиять на цвет огня», – отмечается в ролике.

Украинцам также напомнили, что от исправности газовых приборов зависит безопасность здоровья. В связи с этим нужно регулярно проводить техосмотры колонок и газовых котлов.

В том случае, если видите красный или желтый огнь, или же чувствуете запах газа, нужно звонить на номер 104. Ни в коем случае нельзя пытаться починить оборудование самостоятельно.

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