Курьезы В Германии придумали пиво, которое помогает бороться с коронавирусом

2021-02-04 22:00

Немецкие пивовары сварили пиво, которое, по их словам, можно использовать в борьбе с коронавирусом вместо вакцинации.

Идея принадлежит Дарио Стиеру и Давиду Хертлю. Свое пиво они назвали Impfstoff, что в переводе с немецкого означает вакцину, пишет издание Bild.

По словам ребят, "их пиво быстро и успешно избавляет от страха перед COVID-19". Правда, от самого коронавируса напиток не защищает, поэтому пивовары советуют не терять бдительность.

"Для максимального эффекта мы рекомендуем принимать по четыре дозы, то есть по четыре банки, каждые четыре часа. Тогда пиво избавляет от всех страхов и тревог, связанных с коронавирусом. Если результата нет, значит вы неправильно принимаете наш препарат", – рассказал Давид Хертль.

Первую партию напитка раскупили за 3,5 часа. Парни рассказали, что очень удивлены подобным ажиотажем, поскольку они сделали пиво ради шутки и совсем не планировали зарабатывать на этой идее деньги. Главной целью создателей "вакцинационного пива" было заставить людей улыбнуться.

"С вакцинацией происходит какой-то хаос, препарата недостаточно, те, кому необходимо прививаться, не хотят этого делать. Поэтому мы решили дать людям повод посмеяться. Мы уже год не видим ничего, кроме плохих новостей. Хотелось бы разорвать этот порочный круг", – заявил Дарио Стиер.

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