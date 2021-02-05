Украина Что еще нужно принять Верховной Раде для получения нового транша кредита МВФ

2021-02-05 12:43

В парламенте уверяют, что переговоры по второму траншу кредита МВФ продвигаются достаточно динамично.

Как заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, для получения второго пакета макрофинансовой помощи от Фонда одним из ключевых стало решение Верховной Рады проголосовать по Службе финансовых расследований.

"В повестке дня парламента стоят изменения в закон о государственной службе относительно отмены так называемых "коронавирусных" конкурсов и некоторых других процедур... Но, конечно, остается блок, который касается антикоррупции. Здесь ведется работа", - отметила Стефанишина.

По ее словам, ожидается внесение дополнительных изменений относительно усиления уголовной ответственности за незаконное декларирование и нарабатывается решение по судебной реформе.

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фото Памятник Степану Бандере во Львове облили красной краской 2021-02-05 11:40
Сегодня в Запорожской области - день траура по погибшим в областной больнице 2021-02-05 09:11