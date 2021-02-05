Что еще нужно принять Верховной Раде для получения нового транша кредита МВФ

В парламенте уверяют, что переговоры по второму траншу кредита МВФ продвигаются достаточно динамично.
Как заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, для получения второго пакета макрофинансовой помощи от Фонда одним из ключевых стало решение Верховной Рады проголосовать по Службе финансовых расследований.
"В повестке дня парламента стоят изменения в закон о государственной службе относительно отмены так называемых "коронавирусных" конкурсов и некоторых других процедур... Но, конечно, остается блок, который касается антикоррупции. Здесь ведется работа", - отметила Стефанишина.
По ее словам, ожидается внесение дополнительных изменений относительно усиления уголовной ответственности за незаконное декларирование и нарабатывается решение по судебной реформе.
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