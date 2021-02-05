Курьезы Полиция США разыскивает угонщика фургона с вакцинами от коронавируса

2021-02-05 22:12

В пригороде Тампы (Флорида, США) неизвестный мужчина примерно 20 лет угнал автомобиль с вакцинами от коронавируса.

Как сообщает Tampa Bay Times, около 30 флаконов с вакцинами (от 150 до 180 доз препарата стоимостью в $10 тысяч) лежали в переносном морозильнике в сером Hyundai Accent, припаркованном на стоянке.

Сотрудник, который должен был работать в пункте раздачи вакцин, оставил ключи в зажигании.

"Пока машина оставалась без присмотра, кто-то, идя по улице, подошел, воспользовавшись случаем, вскочил в машину и угнал ее вместе с содержимым", – рассказали в полиции.

Подозреваемого описывают как молодого мужчину со светлой кожей и длинными волосами. Он был одет в светлую толстовку с капюшоном. За информацию об угонщике, машине или ценном грузе обещано вознаграждение в размере $5 тысяч.

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