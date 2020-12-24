Коронавирус В США снова зафиксирована острая аллергическая реакция на вакцину от COVID-19

2020-12-24 12:14 63

Сильная аллергическая реакция возникла у медработника в Нью-Йорке после вакцинации от коронавируса препаратом производства компании Pfizer.

Как сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники, сейчас состояние медработника оценивается как стабильное. Как рассказали официальные лица, это первый случай выявления аллергической реакции на препарат в городе.

"Применение вакцин приводит к побочным эффектам и возникновению аллергических реакций, подобные случаи известны и встречаются", - приводит журнал разъяснение городского управления здравоохранения и психической гигиены.

В департаменте здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка подчеркнули, что различные побочные эффекты имеют место быть, однако крайне редко.

В то же время, руководство федеральных Центров по контролю заболеваний призвало медицинских работников наблюдать за получившими вакцину от COVID-19 в течение 15 минут после или 30 минут, если у них в анамнезе есть серьезная аллергия.

В целом в США выявлена аллергическая реакцияна вакцину компаний Pfizer Inc и BioNTech уже у пяти человек.

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