Мир Израиль одобрил применение вакцины американской компании Moderna

2021-01-05 12:41 77

Министерство здравоохранения Израиля одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna. 

"Сегодняшнее одобрение (вакцины) - значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19. Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства постоянно работала вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины", - сообщил глава корпорации Стефан Бансель, передает Reuters.

Израиль стал третьей страной после США и Канады, которая одобрила вакцину. Страна заказала 6 млн доз препарата, поставки  которого начнутся уже в текущем месяце.

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В Турции создали прибор, выявляющий Covid-19 в течение 10 секунд по образцу слюны 2021-01-05 08:37 105
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