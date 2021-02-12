Коронавирус Вакцинация в США: власти закупили для граждан 600 миллионов доз препаратов от коронавируса

2021-02-12 12:43

Правительство США законтрактовало по 100 миллионов доз вакцины Pfizer и Moderna. В результате Штаты фактически располагают запасом препаратов от коронавируса для вакцинации трех сотен миллионов граждан. Использовать их планируется к концу июля. 

"Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов вакцины для 300 миллионов американцев к концу июля", - заявил Джо Байден

Также президент США добавил, что его администрация подписала контракты на закупку по 100 миллионов доз COVID-препарата у американских компаний Pfizer и Moderna.

"Мы закупили достаточно вакцины, чтобы привить всех американцев, теперь мы работаем над тем, чтобы люди получили эти вакцины", - подчеркнул лидер США.

Таким образом, речь идет о 600 миллионах доз для американцев к концу июля, так как вакцинация проводится в два этапа. Каждый из производителей в общем предоставит по 300 миллионов доз вакцин к концу июля 2021 года.

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