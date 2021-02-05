Политика Нацсовет по ТВ и радиовещанию хочет закрыть еще один украинский телеканал

2021-02-05 12:15

Телеканал Наш получил много предупреждений из-за нарушений стандартов журналистики. Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире 1+1.

"Телеканал Наш, кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, Наш, как и каналы нардепа Тараса Козака, имеют не один десяток предупреждений от Нацсовета.

"В прошлом году только штук шесть было 112, ZiK пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор", - добавила глава Нацсовета.

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