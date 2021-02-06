Украина В Украине весенний призыв в армию пройдет по новым правилам

2021-02-06 14:00

 

В сентябре Верховная Рада поддержала законопроект, который предполагает значительное увеличение штрафов за уклонение от армии в Украине, а теперь стало известно, что во время весеннего призыва срочников будут отправлять сразу в военные части, а потом в учебные центры.

Об этом пишет "АрміяInform".

Как пояснил подполковник Роман Потерлевич, офицер сектора комплектования территориального центра комплектования, во время прошлых призывов срочников сначала направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, а сейчас они будут проходить подготовку непосредственно в воинских частях. Принимать там присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией.

"А только после этого их будут направлять в учебные центры для обучения конкретной военной специальности. Конечно, для командиров частей такое нововведение - на руку, ведь общаясь с человеком, проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет", - отметил Потерлевич.

Первые отправки призывников в воинские части запланированы на апрель.

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