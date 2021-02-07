Коронавирус Врач рассказала, кому не нужно делать прививку от коронавируса

2021-02-07 13:00

Врач-инфекционист Оксана Выговская рассказала, что вакцинация от коронавируса может служить дополнительной нагрузкой на организм в случае, если человек уже перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Об этом она рассказала в эфире "Украина 24".

"В целом в Украине такая ситуация, что практически каждый второй человек не является сторонником вакцинации. Речь идет о прививках против разных заболеваний, в том числе и против COVID-19. С этим связано много разных факторов, в первую очередь, это недоверие к качеству вакцины. Я и моя семья переболели, это моя позиция – я считаю, что люди, которые переболели COVID-19, особенно тяжелыми формами, и имеют защитные антитела, не должны прививаться, так как это лишняя нагрузка на иммунную систему", - сказала она.

В то же время Выговская уточнила, что при финансовой возможности, стоит делать более дорогостоящую и качественную прививку.

"Я бы смотрела на свою финансовую ситуацию. Если есть возможности – лучше прививаться вакцинами, демонстрирующими большую эффективность. Если бы не было финансовой возможности, я бы прививалась любой вакциной, которой государство имеет возможность обеспечить. Надо понимать, что у нас уровень заболеваемости стабильный и невысокий, это хороший момент для проведения массового прививания, и надо им пользоваться", - добавила она.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о том, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.

Среди стран, где официально не ввели ни одной дозы, числится и Украина. 5 февраля наша страна получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции, однако соглашения об этом еще не подписаны.

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