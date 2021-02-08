Киевлян предупреждают о новых неудобствах с общественным транспортом
Об этом сообщилив пресслужбе КГГА.
Так, в столичном метрополитене будут заменять турникеты, из-за чего не будет работать вестибюль на одной из станций метро.
"Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать с 9 по 13 февраля из-за замены турникетов. Речь идет о вестибюле №2 - выходе к улицам Верхний и Нижний Вал", - говорится в сообщении.
Киевлянам и гостям столицы напомнили, что новые турникеты принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.