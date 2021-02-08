Украина Киевлян ждут новые ограничения в метро: "с 9 февраля не будет работать..."

2021-02-08 17:30

 

Киевлян предупреждают о новых неудобствах с общественным транспортом

Об этом сообщилив пресслужбе КГГА.

Так, в столичном метрополитене будут заменять турникеты, из-за чего не будет работать вестибюль на одной из станций метро.

"Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать с 9 по 13 февраля из-за замены турникетов. Речь идет о вестибюле №2 - выходе к улицам Верхний и Нижний Вал", - говорится в сообщении.

Киевлянам и гостям столицы напомнили, что новые турникеты принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

 Такие турникеты уже работают на четырех станциях столичного метро: "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Харьковская".
 
Как известно, ранее в Киевсовете заявляли, что в начале 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет. По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, речь идет о первых трех месяцах, а в дальнейшем стоимость проезда планируют повышать. Сейчас проезд уже подорожал на некоторых пригородных маршрутах.
 
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