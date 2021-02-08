Украина Снег сойдет, а с ним и асфальт: в Укравтодоре рассказали о последствиях осадков зимой

2021-02-08 20:30

 

В понедельник, 8 февраля, Украину накрыл мощный циклон. До конца недели большинство областей страны будет засыпать снегом. Зимние осадки негативно отражаются на состоянии автомобильных дорог в Украине.

Об этом  рассказал начальник Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог Олег Федоренко.

Он напомнил, что после 20-градусных морозов "полетело" покрытие автомобильных дорог.

"Конечно, переувлажнение земляного полотна и дорог положительно не отразится. Мы ожидаем много выбоин, повышенную деформацию дорожного покрытия. Для того, чтобы эти негативные последствия уменьшить, мы задействуем тяжелую технику, чтобы с обочин и разделительной полосы максимально снимать снежный покров. Но деформации будут усиливаться", - отметил Федоренко.

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