Украина Укрзализныця обратилась к пассажирам из-за непогоды

2021-02-08 21:30

Несмотря на непогоду, Укрзализныця не отменяет ни одного рейса пассажирских поездов.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что все поезда будут отправляться по графику, в том числе, следующих через Волынскую область, где сейчас ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах.

«Несмотря на прогнозы синоптиков, Укрзализныця призывает пассажиров для путешествий на этой неделе выбирать именно железную дорогу. В таких погодных условиях это наиболее стабильный и надежный вид транспорта. Перевозчик будет прилагать максимальные усилия, чтобы обеспечить необходимое количество мест во всех направлениях. Для этого проводится постоянный мониторинг наличия свободных мест в поездах по всем направлениям», - сказано в сообщении.

Как отмечают в Укрзализныце, в случае необходимости количество мест в поездах будет увеличено. Кроме этого, продолжаются работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе, железнодорожных вокзалов и станций.

«Пассажиры, которые остались во Львове из-за временного прекращения авиарейсов из аэропорта, могут выбрать для путешествия поезда. Например, на поезд №716 Львов - Киев, который отправляется в 16:12, в продаже еще более 230 мест, а на поезд №746 Славское - Киев, который отправляется из Львова в 18:46, еще более 300 мест. Также к услугам пассажиров ночные поезда», - пояснили в компании.

«Призываем в случае выявления несоблюдения температурного режима в пассажирских поездах, любых других нарушений безотлагательно обращаться по телефону горячей линии Укрзализныци 0-800-503-111», - добавили в Укрзализныце.

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