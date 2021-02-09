Украина Шмыгаль выступил с важным заявлением о тарифах на тепло и горячую воду

2021-02-09 17:00

 

В этом отопительном сезоне в Украине не будут повышаться тарифы на тепло и горячую воду.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти - и центральной, и местной - это защита благосостояния украинцев", - написал Шмыгаль.

Напомним, над разработкой меморандума о "заморозке" тарифов работало правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом Президента, Ассоциацией городов Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, как Байден относится к Украине: в США сделали важное заявление

2021-02-08 18:30

Что будет с субсидиями и льготами в случае смены поставщика газа

2021-02-08 12:16

Украинцам снова повысят тарифы на свет: что будет в платежках

2021-02-06 10:30

Что будет с тарифами на газ, отопление и горячую в Украине - Шмыгаль назвал условия и цены

2021-02-05 13:10

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине начали ограничивать движение на трассах из-за мощных снегопадов: где не проехать

2021-02-09 18:00

В Украине мошенники начали печатать "липовые" паспорта о прививке от COVID-19: почему не стоит рисковать

2021-02-09 17:30

Шмыгаль выступил с важным заявлением о тарифах на тепло и горячую воду

2021-02-09 17:00

Гривна окончательно нокаутирует доллар и евро, НБУ обновил прогноз: что будет с курсом валют

2021-02-09 16:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине начали ограничивать движение на трассах из-за мощных снегопадов: где не проехать 2021-02-09 18:00
В Украине мошенники начали печатать "липовые" паспорта о прививке от COVID-19: почему не стоит рисковать 2021-02-09 17:30
Шмыгаль выступил с важным заявлением о тарифах на тепло и горячую воду 2021-02-09 17:00
Гривна окончательно нокаутирует доллар и евро, НБУ обновил прогноз: что будет с курсом валют 2021-02-09 16:30