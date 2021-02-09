Шмыгаль выступил с важным заявлением о тарифах на тепло и горячую воду

В этом отопительном сезоне в Украине не будут повышаться тарифы на тепло и горячую воду.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти - и центральной, и местной - это защита благосостояния украинцев", - написал Шмыгаль.
Напомним, над разработкой меморандума о "заморозке" тарифов работало правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом Президента, Ассоциацией городов Украины.
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