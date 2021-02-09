Украина Накопительная пенсия: Шмыгаль говорит, внедрять начнут уже в этом году

2021-02-09 18:30

В 2021 году в Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Цитата:

"Уверен, что в этом году мы все увидим уже введение законодательства и введение такой накопительной системы в Украине", - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство активно работает над этим с профильным комитетом Верховной Рады.

Детали

Шмыгаль указал, что правительство будет двигаться в направлении создания накопительной пенсионной системы, ведь сейчас солидарная пенсионная системы "исчерпывает себя как та система, которая дает возможность получать достойные и достаточные пенсии". А введение накопительной пенсионной системы, по его словам, должно обеспечить "достойные пенсии", и это - "элемент инвестиций в экономику, потому что накопительная пенсионная система - это один из крупнейших инвесторов в тех экономиках, где она существует".

Что было ранее

В ноябре 2020 года правительство приняло решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией.

Так, предлагается сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем, когда человек имеет собственный накопительный счет, на который ежемесячно он и его работодатель платят взносы.

Другие планы правительства на 2021 год

Кроме пенсионной системы, по словам главы правительства, в 2021 году планируется работа относительно рынков энергоресурсов, рынка газа, рынка земли - его полноценное начало функционирования. Правительство планирует продолжить реформу таможни, Государственной налоговой службы.

"Создание, начало создания - к сожалению, невозможно создать фондовый рынок в стране за один год, поэтому начало создания фондового рынка при содействии наших партнеров и ЕБРР, АТПП, USAID - мы приглашаем и других партнеров для создания очень качественного рынка, качественных бирж в Украине, которые совсем по-другому дадут возможность привлекать капитал в экономику и управлять им в экономике Украины", - сообщил Шмыгаль.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире