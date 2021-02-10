Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-02-10 09:41

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Потерь среди состава сил ООС нет.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у населенного пункта Шумы противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня уже уведомлены представители ОБСЕ.

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