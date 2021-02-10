Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Потерь среди состава сил ООС нет.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у населенного пункта Шумы противник вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня уже уведомлены представители ОБСЕ.
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