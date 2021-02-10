Украина Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно

2021-02-10 11:43

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Наибольшее число новых случаев заражения подтвердилось в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях. Традиционно в лидерах антирейтинга заражения держится и Киев.

За 24 часа было госпитализировано 2 046 человек. 

Число новых случаев заражения за сутки в областях:

  • Винницкая область - 271 случай
  • Волынская область - 111 
  • Днепропетровская область - 120 
  • Донецкая область - 98 
  • Житомирская область - 61 
  • Закарпатская область - 238 
  • Запорожская область - 214 
  • Ивано-Франковская область - 410 
  • Киев - 297 
  • Киевская область - 150 
  • Кировоградская область - 43 
  • Луганская область - 36 
  • Львовская область - 117 
  • Николаевская область - 37 
  • Одесская область - 115 
  • Полтавская область - 132 
  • Ровенская область - 103 
  • Сумская область - 48 
  • Тернопольская область - 105 
  • Харьковская область - 188 
  • Херсонская область - 50 
  • Хмельницкая область - 136
  • Черкасская область - 108 
  • Черновицкая область - 191 
  • Черниговская область - 30 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Обнаружен новый штамм коронавируса, который может влиять на вакцину

2021-02-10 14:43

видео Экс-губернатор Одесчины: Отказываться от российской вакцины в отсутствие любой другой – бред

2021-02-10 09:26

Украина может запретить использование вакцины AstraZeneca для пенсионеров, - Степанов

2021-02-09 15:14

Глава МОЗ Украины сравнил китайскую вакцину Sinovac с iPhone

2021-02-09 13:42

Еще новости в разделе "Украина"

Пенсионный возраст повысят в Украине, дата и что еще изменится: "С работы прямиком на цвынтар"

2021-02-10 17:00

Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца

2021-02-10 13:14

Будут ли вводить санкции против телеканала Интер из-за коррупционного дела Фирташа

2021-02-10 12:42

Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно

2021-02-10 11:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Пенсионный возраст повысят в Украине, дата и что еще изменится: "С работы прямиком на цвынтар" 2021-02-10 17:00
Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца 2021-02-10 13:14
Будут ли вводить санкции против телеканала Интер из-за коррупционного дела Фирташа 2021-02-10 12:42
Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно 2021-02-10 11:43