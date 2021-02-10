Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно
2021-02-10 11:43
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Наибольшее число новых случаев заражения подтвердилось в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях. Традиционно в лидерах антирейтинга заражения держится и Киев.
За 24 часа было госпитализировано 2 046 человек.
Число новых случаев заражения за сутки в областях:
- Винницкая область - 271 случай
- Волынская область - 111
- Днепропетровская область - 120
- Донецкая область - 98
- Житомирская область - 61
- Закарпатская область - 238
- Запорожская область - 214
- Ивано-Франковская область - 410
- Киев - 297
- Киевская область - 150
- Кировоградская область - 43
- Луганская область - 36
- Львовская область - 117
- Николаевская область - 37
- Одесская область - 115
- Полтавская область - 132
- Ровенская область - 103
- Сумская область - 48
- Тернопольская область - 105
- Харьковская область - 188
- Херсонская область - 50
- Хмельницкая область - 136
- Черкасская область - 108
- Черновицкая область - 191
- Черниговская область - 30
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