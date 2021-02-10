Украина Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно

2021-02-10 11:43

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Наибольшее число новых случаев заражения подтвердилось в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях. Традиционно в лидерах антирейтинга заражения держится и Киев.

За 24 часа было госпитализировано 2 046 человек.

Число новых случаев заражения за сутки в областях:

Винницкая область - 271 случай

Волынская область - 111

Днепропетровская область - 120

Донецкая область - 98

Житомирская область - 61

Закарпатская область - 238

Запорожская область - 214

Ивано-Франковская область - 410

Киев - 297

Киевская область - 150

Кировоградская область - 43

Луганская область - 36

Львовская область - 117

Николаевская область - 37

Одесская область - 115

Полтавская область - 132

Ровенская область - 103

Сумская область - 48

Тернопольская область - 105

Харьковская область - 188

Херсонская область - 50

Хмельницкая область - 136

Черкасская область - 108

Черновицкая область - 191

Черниговская область - 30

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