Украина В МВД рассказали, на каких украинских трассах появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД

2021-02-10 18:00

В текущем году на дорогах Украины появится более двухсот новых камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Больше всего камер появится на дороге "Киев- Чоп" (49 новых комплексов автоматической фиксации).

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter-аккаунте в среду, 10 февраля.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. в бюджет", - написал глава МВД.

Согласно инфографике министра, среди дорог Украины больше всего новых камер установят на дороге "Киев-Чоп", а среди областей, больше всего новых комплексов автоматической фиксации будет установлено во Львовской, а меньше всего - в Луганской области.

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