Украина В МВД рассказали, на каких украинских трассах появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД

2021-02-10 18:00

 

В текущем году на дорогах Украины появится более двухсот новых камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Больше всего камер появится на дороге "Киев- Чоп" (49 новых комплексов автоматической фиксации).

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter-аккаунте в среду, 10 февраля.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. в бюджет", - написал глава МВД.

Согласно инфографике министра, среди дорог Украины больше всего новых камер установят на дороге "Киев-Чоп", а среди областей, больше всего новых комплексов автоматической фиксации будет установлено во Львовской, а меньше всего - в Луганской области.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за снегопада в Украине снова ограничивают движение транспорта по трассам - полный список

2021-02-10 10:14

В Украине начали ограничивать движение на трассах из-за мощных снегопадов: где не проехать

2021-02-09 18:00

Киевлян ждут новые ограничения в метро: "с 9 февраля не будет работать..."

2021-02-08 17:30

В Украине будут по-новому штрафовать нарушителей ПДД

2021-02-07 13:30

Еще новости в разделе "Украина"

Тарифный кризис: после отсрочки Нафтогаз таки опубликовал цену газа для тепловиков

2021-02-10 22:00

Кабмин разрешил проведение некоторых налоговых проверок: детали

2021-02-10 21:30

Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды

2021-02-10 20:30

Киев "утонет" в снегу: улицы заметет метровым слоем

2021-02-10 19:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тарифный кризис: после отсрочки Нафтогаз таки опубликовал цену газа для тепловиков 2021-02-10 22:00
Кабмин разрешил проведение некоторых налоговых проверок: детали 2021-02-10 21:30
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды 2021-02-10 20:30
Киев "утонет" в снегу: улицы заметет метровым слоем 2021-02-10 19:00