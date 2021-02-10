Украина Тарифный кризис: после отсрочки Нафтогаз таки опубликовал цену газа для тепловиков

2021-02-10 22:00

НАК "Нафтогаз Украины", после отстрочки в прошлом месяце публикации цены газа в рамках специальных обязанностей (ПСО) для производителей тепла в январе, объявила ее сегодня - стоимость достигла 7,33 грн за кубометр. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Цитата пресс-службы Нафтогаза:

"В январе 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 7,33 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

Что было ранее

Нафтогаз откладывал публикацию январской цены на газ для тепловиков до завершения переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и НАК.

Детали

В НАК отметили, что решение принято с соблюдением норм п. 13 постановления КМУ № 867, установившего формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Пресс-служба Нафтогаза при этом напомнила, что на фоне "тарифного кризиса" был подписан меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой, подписанты которого обнаружили, что тарифы тепловиков "являются убыточными".

В НАК отметили, что меморандум фиксирует в частности такие договоренности:

до 30 сентября 2021 года Нафтогаз предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;

до 1 мая 2021 года Кабмин, Нафтогаз и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами газа, определенными... в течение октября 2020-го - апреля 2021 года, и ценой газа, учтенной в тарифах на услуги по теплоснабжению для населения, по которым в течение отопительного сезона 2020/2021 года фактически начисляется плата населению.

Тарифный кризис

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлено единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" на январь составляет 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от правительства Шмыгаля только на почти 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения. К тому же, сниженные платежки за газ придут только в марте.

Сейчас почти все украинские газопоставщики опубликовали цены на голубое топливо для населения в феврале. Сразу семь компаний выставили цену ниже предельной, а вот остальные 45 предприятий будут продавать газ в следующем месяце по рекомендуемым Кабмином 6,99 грн за кубометр.

Однако, в экспертных кругах утверждают: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет выше - от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр.

В то же время в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не дают.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.

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