Украина Марченко рассказал, что будет с пенсиями и зарплатами для медиков и учителей

2021-02-11 19:00

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что в правительстве обсуждается индексаций пенсионных выплат для украинцев.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Индексация пенсий обсуждается. Желательно, чтобы это было в пределах бюджетных назначений, чтобы не создавать дополнительных рисков», - отметил министр.

Сергей Марченко проинформировал, что в бюджете также предусмотрено повышение зарплат для медиков и учителей.

«По педагогам - расходы предусмотрены в бюджете. Относительно медиков - по результатам квартала будет понятно, какая ситуация. COVID-19 определяет нынешний тренд финансирования медицины. В прошлом году он был достаточно хаотичный, но мы увеличили расходы на медицину более, чем на 85 миллиардов гривен. Этот темп поддерживаем», - рассказал министр финансов.

Сергей Марченко также заверил, что критических проблем по вопросу субсидий не наблюдается.

«По поводу субсидий. По результатам отопительного сезона сделаем предварительные выводы. Сейчас критических проблемных вопросов не видим», - резюмировал глава Минфина.

Напомним, в 2021 году запланировано несколько этапов повышения пенсий в течение года. Как увеличатся пенсии в 2021 году: с 1 января - добавили выплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет со стажем не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин. Речь идет о добавке около 300 гривен. В итоге минимальная пенсия выросла до 2400 грн (было 2100 грн). Также пенсионерам старше 80 лет, при условии хотя бы 25 лет стажа, выплаты увеличили на 500 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире