Кто из нардепов уже попал под действие закона о криминализации кнопкодавства

Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение народному депутату Владиславу Поляку, которого подозревают в "кнопкодавстве".
Как сообщает РБК-Украина, со ссылкой на свои источники, внефракционный нардеп из Закарпатья стал первым депутатом, который подпадает под действие закона о криминализации неличного голосования.
Генпрокур Ирина Венедиктова в Facebook написала, что нардепа вызывали в Офис генпрокурора для того, чтобы вручить уведомление о подозрении, однако политик не явился.
"Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", - сообщила генпрокурор.
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