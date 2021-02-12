Украина Как в январе выросли тарифы на электричество и воду - придется платить на 1 тыс больше

2021-02-12 18:31

Как указано в инфляционном отчете Госслужбы статистики, тарифы на коммуналку в январе в среднем выросли на 6%. Больше всего придется платить за электроэнергию – рост составил 36,6%. При этом за канализацию приходится платить на 17,3% больше, а за воду – на 10,9%.

Несмотря на то, что тарифы на газ были заморожены до конца отопительного сезона, раскошелиться за услуги ЖКХ все же придется. Электроэнергия подорожала почти в два раза - с 90 копеек до 1,68 грн за первые 100 кВт*час. Также водоканалы еще в конце прошлого года разработали и утвердили пересмотр своих цен.

Напомним, в январе примерно на 30% должен был подорожать газ, однако, как говорят источники СМИ, под давлением Офиса президента поставщики приняли решение задним числом ограничить цену до 6,99 грн за куб. Интересно, что такое давление и ручное регулирование стоимости не поддерживает МВФ. Во время переговоров о предоставлении очередного кредитного транша вопрос рынка газа является одним из ключевых.

Как подсчитал глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко, в Киеве из-за роста цен в среднем за коммунальные услуги придется заплатить на 1 тысячу гривен больше.

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