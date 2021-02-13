Украина Украинцы жалуются на «плохой» газ в квартирах

2021-02-13 11:00

 

Потребители начали массово жаловаться на качество газа в квартирах. Однако, плохое горение топлива связано не с его калорийностью.

Об этом в комментарии заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ сети "ОПОРА" Татьяна Бойко, - передает Хвиля со ссылкой на Обозреватель.

"Если облгазы понижают давление и к тому же поступает газ ухудшенного качества, это уже приводит к некачественной услуге у потребителей», - пояснила Бойко.

По ее словам, большое количество проблем с качеством газа также связано с состоянием техники потребителя.

«Может быть, у вас грязная плита и достаточно почистить конфорку. Также важный вопрос – техническое обслуживание внутридомовых сетей и дымовентканалов. Этим должны заниматься облгазы, но за средства совладельцев дома. От этого тоже зависит, хорошо ли горит газ», - предположила эксперт.

Она подчеркнула, что если потребитель уверен, что проблема в именно в давлении, с которым подается газ, то доказать это будет очень трудно.

«Нужно обращаться к Оператору ГТС, который организует проверку. Проверять будет независимая лаборатория, но об этой проверке все равно заранее будет знать облгаз. Если он захочет, то в нужный момент добавит давление, и недостатков не обнаружат. Кроме того, эта проверка – не дешевая, а если проблем не найдут, оплатить расходы придется со своего кармана», - объяснила эксперт.

Для справки.

По данным Оператора ГТС Украины, показатели качества газа во многих областях страны в январе 2021-го ухудшились по сравнению со средними показателями 2020-го.

Калорийность газа существенно понизилась в Черновицкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. В то же время, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подается потребителям в Украине, сейчас составляет больше 8200 ккал/м3 (при минимальной норме 7600 ккал/м3).

По мнению специалистов, теплота сгорания снизилась из-за недостатков технологии усушки газа. Потому в трубы в некоторых регионах начал поступать газ с большим количеством конденсата.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Плату за транспортування газу для громадян вже хочуть скасувати - В Раді зареєстровано проект постанови

2021-02-12 08:28

На украинских АЗС подорожали бензин, дизельное топливо и газ

2021-02-11 18:30

Тарифный кризис: после отсрочки Нафтогаз таки опубликовал цену газа для тепловиков

2021-02-10 22:00

В Украине раскрыта схема манипуляций с тарифами и фейковыми долгами населения за газ

2021-02-10 08:11

Еще новости в разделе "Украина"

Пенсии будут считать по-новому: кому срочно необходимо подтвердить свой стаж, "тем украинцам, которые..."

2021-02-13 14:30

В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов

2021-02-13 13:30

В "Новой почте" объяснили, почему некоторые посылки взвешиваются неправильно

2021-02-13 12:30

Подарки, которые не следует принимать от родных людей

2021-02-13 12:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Пенсии будут считать по-новому: кому срочно необходимо подтвердить свой стаж, "тем украинцам, которые..." 2021-02-13 14:30
В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов 2021-02-13 13:30
В "Новой почте" объяснили, почему некоторые посылки взвешиваются неправильно 2021-02-13 12:30
Подарки, которые не следует принимать от родных людей 2021-02-13 12:00