Украина Украинцы жалуются на «плохой» газ в квартирах

2021-02-13 11:00

Потребители начали массово жаловаться на качество газа в квартирах. Однако, плохое горение топлива связано не с его калорийностью.

Об этом в комментарии заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ сети "ОПОРА" Татьяна Бойко, - передает Хвиля со ссылкой на Обозреватель.

"Если облгазы понижают давление и к тому же поступает газ ухудшенного качества, это уже приводит к некачественной услуге у потребителей», - пояснила Бойко.

По ее словам, большое количество проблем с качеством газа также связано с состоянием техники потребителя.

«Может быть, у вас грязная плита и достаточно почистить конфорку. Также важный вопрос – техническое обслуживание внутридомовых сетей и дымовентканалов. Этим должны заниматься облгазы, но за средства совладельцев дома. От этого тоже зависит, хорошо ли горит газ», - предположила эксперт.

Она подчеркнула, что если потребитель уверен, что проблема в именно в давлении, с которым подается газ, то доказать это будет очень трудно.

«Нужно обращаться к Оператору ГТС, который организует проверку. Проверять будет независимая лаборатория, но об этой проверке все равно заранее будет знать облгаз. Если он захочет, то в нужный момент добавит давление, и недостатков не обнаружат. Кроме того, эта проверка – не дешевая, а если проблем не найдут, оплатить расходы придется со своего кармана», - объяснила эксперт.

Для справки.

По данным Оператора ГТС Украины, показатели качества газа во многих областях страны в январе 2021-го ухудшились по сравнению со средними показателями 2020-го.

Калорийность газа существенно понизилась в Черновицкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. В то же время, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подается потребителям в Украине, сейчас составляет больше 8200 ккал/м3 (при минимальной норме 7600 ккал/м3).

По мнению специалистов, теплота сгорания снизилась из-за недостатков технологии усушки газа. Потому в трубы в некоторых регионах начал поступать газ с большим количеством конденсата.

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