Украина В МИД подтвердили смерть украинского посла в Китае Сергея Камышева

2021-02-15 10:14

Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба.

Камышев начал работу в МИД еще в первые годы независимости Украины.

Дважды – в 2004-2009 и 2019-2021 годах – возглавлял посольство Украины в Китае.

По данным СМИ, он умер от инфаркта.

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