Украина Раскрыта неприятная правда про тарифы на газ - реально в Украине куб стоит 2,6 грн, но такой цены мы не увидим

2021-02-16 08:11

Хорошо знакомый с работой Нафтогаза и. о. министра энергетики Юрий Витренко озвучил неожиданную для большинства граждан правду. По его словам, стоимость голубого топлива для населения умышленно завышают в три раза, чтобы принести в бюджет больше денег и иметь возможность выдавать субсидии. Соответственно, чем больше субсидий - тем выше будет тариф.

Про его словам, газ украинской добычи, себестоимость которого 2,6 гривны, продают в 2-3 раза дороже из-за необходимости наполнять бюджет прибылью Нафтогаза.

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить", - заявил Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

По словам чиновника, также оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления - это расходы, которые несут газоснабжающие компании.

"Поэтому, если будет работать Нафтогаз только по себестоимости, Нафтогаз тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а Нафтогаз практически всю прибыль платит как раз в бюджет - кажется 95% - тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - говорит Витренко.

При этом он опроверг информацию о том, что дешевый украинский газ идет на экспорт по более высоким рыночным ценам.

"Мы знаем, и это тоже небольшая тайна, что себестоимость добычи - кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности Нафтогаза, - примерно 2,6 гривны. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена. Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения", - отметил Витренко.

В Соцсетях отреагировали на такое заявление перебравшегося в министерство бывшего менеджера Нафтогаза с сарказмом. Витренко напомнили суровую логику рынка нефтепродуктов: "бензин дорожает потому, что дорожает бензин для бензовозов, которые его привозят".

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