Украина Украинцам раздадут по 560 грн в виде компенсации за дорогую электроэнергию: кого коснется

2021-02-15 19:00

В Украине после отмены льготного тарифа на отопления электроэнергией украинцам раздали денежные компенсации, размер которой в средне составил 560 грн.

Об этом на форуме "Украина 30" заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Выступление транслировалась на официальном YouTube канале мероприятия. "Средний размер компенсации 560 грн, будет выплачиваться до апреля. Но в конце концов это поддержка правительства людей, когда отменился тариф. У нас льготный тариф был и на многодетные семьи. Мы для них еще и расширяли программу субсидий", – сказала политик.

До 1 января 2021-го семьи, которые отапливали дома электроэнергией, могли платить за три тысячи кВт*час по тарифу 90 копеек за каждый. С 1 января цена выросла до 1,68 грн. В результате суммы в платежках могли увеличиться на несколько тысяч гривен.

Чтобы получить компенсацию, нужно, чтобы в доме или квартире был установлен только электрический котел.

Стоит отметить, что расходы на отопление электроэнергией зависят от объемов потребления. К примеру, если на отопление дома электрическим котлом в среднем расходовать около 2500 кВт*час электроэнергии, до 1 января приходилось платить 2250 грн, сейчас за такой же объем "тока" придется отдавать уже 4200 грн. То есть сумма в платежке увеличится на 1950 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире