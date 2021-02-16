Политика В ТКГ по Донбассу пояснили, зачем экс-президент Леонид Кравчук появился на российском ТВ

2021-02-16 12:16

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбасса Леонида Кравчука не следует осуждать за выступление на российских каналах. Он доносит украинскую позицию, заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV спикер ТКГ Алексей Арестович.

"Другое дело, что он использует разные возможности донести до разных целевых, в том числе до российской целевой аудитории украинскую точку зрения. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают в эфир какого-то там Пушилина? Его же не предупреждают об этом", - заявил Арестович.

Сам Арестович поставил встречный вопрос: "можно ли судить Кравчука за такой поступок, если он хочет донести до российского населения, которое смотрит российское телевидение, украинскую позицию, несмотря на то, что они привлекают Пушилина, который для самого Леонида Кравчука квалифицируется как террорист? Ну что мы должны санкции против него ввести?".

На уточнение ведущего программы "мог ли отказаться Кравчук от участия в эфире "Россия-1?", спикер ТКГ ответил, что "мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы довести свою правоту".

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