Курьезы Петля времени: Зеленский в Дубае посетил выставку , которая откроется только в октябре 2021 года

2021-02-16 15:14

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, подписал несколько соглашений.

Тем не менее, даже такое официально-протокольное событие не обошлось без курьезов. 

Пресс-служба Офиса президента бравурно отрапортовала, что Владимир Зеленский в рамках визита посетил  Всемирную выставку “Экспо-2020” в  Дубае.

И все бы ничего, только вот открытие этой самой выставки ранее перенесли на октябрь 2021 года.

 

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