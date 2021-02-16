Курьезы Петля времени: Зеленский в Дубае посетил выставку , которая откроется только в октябре 2021 года

2021-02-16 15:14

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, подписал несколько соглашений.

Тем не менее, даже такое официально-протокольное событие не обошлось без курьезов.

Пресс-служба Офиса президента бравурно отрапортовала, что Владимир Зеленский в рамках визита посетил Всемирную выставку “Экспо-2020” в Дубае.

И все бы ничего, только вот открытие этой самой выставки ранее перенесли на октябрь 2021 года.

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