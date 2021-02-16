Украина Участвовал в захвате СБУ в Луганской области: задержали командира из "ЛНР"

2021-02-16 18:30

Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР", который подозревается в том, что, в частности, в 2014 году участвовал в захвате управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Цитата пресс-службы СБУ:

"Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ "ЛНР", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным следствия, "уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области" и обеспечивал его "охрану". "Позже продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

СБУ разоблачает участников НВФ на подконтрольной Украине территории время от времени. Так, в конце января по результатам спецоперации контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Луганской области, который был членом незаконных вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

По данным СБУ, военная контрразведка в 2020 году разоблачила 40 участников незаконных вооруженных формирований.

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