Украина Украинцам будут назначать пенсии по-новому, - Котенкова

2021-02-16 19:00

С 1 апреля для женщин повысят пенсионный возраст. Сейчас они могут выходить на пенсию при условии стажа в 59,5 лет, а через несколько месяцев придется работать на полгода больше.

Об этом рассказала журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для Знай.uа.

А с 2022 года изменятся требования по стажу. Общий пенсионный возраст и мужчин, и женщин составит 60 лет. Но в законе о "Обязательное общегосударственное пенсионное страхование" говорится, что это не значит, что все смогут рассчитывать на выплаты из этого возраста.

Итак, в январе следующего года требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнят условия, должны будут работать до 63 или 65 лет. В 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа; в 63 года – у кого от 19 до 29 лет стажа; в 65 лет – от 15 до 19 лет стажа.

Выйти на пенсию раньше предполагаемого законом возраста украинцы смогут только в том случае, если они были уволены с работы накануне выхода на заслуженный отдых. Также право выходить на пенсию в 50 лет имеют матери, воспитывающие ребенка с редким заболеванием. Отцы с согласия матерей смогут выйти на пенсию по той же причине, но в 55 лет.

Кроме того, на стипендии детям-сиротам хотят установить повышение на уровне 150% прожиточного минимума. Общий размер пенсии будет на уровне 3 тыс. грн.

Данное нововведение не коснется тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной. Также требования по стажу не будут ослаблены для граждан, которые сейчас получают максимальную пенсию (17690 грн).

Из-за введения электронных книжек украинцам будут назначать пенсии по-новому. Теперь пенсии начнут назначать автоматически без личного обращения. У чиновников в электронном виде есть информация о стаже за последние 20 лет. За более позднее время данные придется перенести из трудовых книжек в электронную систему.

Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд сначала должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы – уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Действующая в Украине солидарная пенсионная система продолжает усиливать дефицит Пенсионного фонда. Поэтому представители власти все чаще говорят о необходимости введения накопительной системы пенсий. Доходы ПФУ в 2021 году начали расходиться с запланированными уже с первого месяца.

"Проблемы с пенсиями есть. Это очевидно. Пенсионная система не выдерживает нагрузки. Ее нужно менять, но у нас придумывают способы, как бы побольше содрать с людей денег", - констатирует Катерина Котенкова.