Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

За сутки, 16 февраля, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.
Как сообщает штаб ООС, в окрестностях Красногоровки сепаратисты вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра.
Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи Южное противник вел огонь из снайперского оружия.
"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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