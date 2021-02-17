Украина Минздрав расширил список доступных лекарств

2021-02-17 17:30

Новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, утвердило Министерство здравоохранения. Об этом сообщает Нацслужба здоровья в среду, 17 февраля.

"Отныне пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарственные средства для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В реестр добавили три новые международные непатентованные названия. Это - ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин. Эти препараты выписывают пациентам для профилактики инсульта и инфаркта, в том числе тем пациентам, которые уже перенесли эти заболевания. И это 24 новые торговые названия", - сказано в сообщении.

В целом число лекарственных средств в реестре увеличилась на 33 позиции и теперь их 297. При это 93 лекарственные средства пациенты могут получить абсолютно бесплатно, что на восемь больше, чем в предыдущем реестре. Другие лекарства пациент получает с небольшой доплатой.

Самое большое количество лекарственных средств препарата метформин - 37 позиций. Его выписывают пациентам с диабетом II типа.

В рамках программы Доступные лекарства пациентам возмещают стоимость лекарственных средств для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа. Электронный рецепт на лекарства в рамках программы выписывает врач первичного звена, с которым пациент заключил декларацию.

Напомним, что ранее МОЗ запустило сервис по поиску бесплатных лекарств для онкобольных. Сервис поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, отказывающихся от лечения, говорят в министерстве.

Также сообщалось, что МОЗ обвинил Медзакупки в срыве закупок на миллиард. Госпредприятие, в частности, не выполнило закупки по таким направлениям, как онкология и сердечно-сосудистые заболевания, где лечение должно быть непрерывным.

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