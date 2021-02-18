Украина В Украине изменили правила призыва граждан на срочную и контрактную службу

2021-02-18 12:16

Кабмин Украины зменил порядок проведения призывной кампании на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Принятые изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту.

Как сообщает пресс служба ВСУ, постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года, путем изложения его в новой редакции.

Планируется, что изменения позволят:

Улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий

Уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты

Упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу

Усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов

Упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту

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