Кабмин Украины зменил порядок проведения призывной кампании на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.
Принятые изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту.
Как сообщает пресс служба ВСУ, постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года, путем изложения его в новой редакции.
Планируется, что изменения позволят:
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