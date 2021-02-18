Украина Генпрокурор Венедиктова рассказала о расследовании по нарушениям в Нафтогазе на 225 млрд

2021-02-18 12:43

Украины Сегодня стало известно, что Офис генпрокурора расследует несколько дел по результатам аудита в Нафтогазе. 

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели... Как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будет информация на сайте Офиса генерального прокурора", – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе отчета в Верховной Раде.

Напомним, осенью 2020 года были обнародованы результаты аудита, согласно которому в Нафтогазе нашли нарушений на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

И.о. министра энергетики Витренко добивается увольнения всего руководства Нафтогаза

2021-02-16 09:37

Раскрыта жестокая правда про тарифы на газ и субсидии - реально куб стоит 2,6 грн, но такой цены мы не увидим

2021-02-16 08:11

Кто из нардепов уже попал под действие закона о криминализации кнопкодавства

2021-02-12 11:14

В «Нафтогазе» объяснили завешенные суммы в платежках

2021-02-11 17:30

Еще новости в разделе "Украина"

Растаможка "евроблях" за 1000 евро: Рада поддержала важные законопроекты

2021-02-18 17:00

Украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности

2021-02-18 16:30

Адаптивный карантин: в каких случаях школы будут немедленно переводить на дистанционку

2021-02-18 15:46

МОЗ озвучил два основных способа массовой вакцинации населения

2021-02-18 14:45
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Растаможка "евроблях" за 1000 евро: Рада поддержала важные законопроекты 2021-02-18 17:00
Украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности 2021-02-18 16:30
Адаптивный карантин: в каких случаях школы будут немедленно переводить на дистанционку 2021-02-18 15:46
МОЗ озвучил два основных способа массовой вакцинации населения 2021-02-18 14:45