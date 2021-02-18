Украина Генпрокурор Венедиктова рассказала о расследовании по нарушениям в Нафтогазе на 225 млрд

2021-02-18 12:43

Украины Сегодня стало известно, что Офис генпрокурора расследует несколько дел по результатам аудита в Нафтогазе.

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели... Как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будет информация на сайте Офиса генерального прокурора", – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе отчета в Верховной Раде.

Напомним, осенью 2020 года были обнародованы результаты аудита, согласно которому в Нафтогазе нашли нарушений на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

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