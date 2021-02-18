Украина Киевские подростки устроили "таблеточный челлендж": в больницу попали еще несколько детей

2021-02-18 18:01

В Киеве сообщают о новом случае отравления подростка таблетками

Так, в столичную клинику "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который также наглотался таблеток.

Известно, что ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что состояние парня стабильное, и угрозы жизни уже нет.

До этого стало известно, что таблеток наглотались две школьницы из Умани. Они выпили по 10 таблеток, их доставили в больницу. Сейчас состояние девушек стабильное, они хорошо себя чувствуют и общаются с родителями и врачами.

По словам медиков, тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы очень возросла. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно и случайно, то сейчас они понимают, что делают.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это лишь верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - прокомментировал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александр Урин.

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