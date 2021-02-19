Украина Ситуация в зоне ООС на Донбассе накаляется - украинская армия открыла ответный огонь

2021-02-19 12:09

За минувшие сутки поддерживаемые РФ сепаратисты Донбасса четыре раза обстреляли украинские позиции.

При этом в Штабе ООС уверяют, что сднако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

Вблизи Южного российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Майорска – из стрелкового оружия.

В Штабе отметили, что на обстрел со стороны противника украинские защитники открывали ответный огонь, потерь среди личного состава ВСУ нет.

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