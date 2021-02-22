Спорт Лео Месси побил еще один рекорд каталонской Барселоны

2021-02-22 14:43

Звездный форвард и капитан каталонской Барселоны Лионель Месси вышел в стартовом составе матча с Кадисом в 24-м туре чемпионата Испании.

Этот поединок стал для аргентинца 506-м за Барселону в Примере и по этому показателю он обошел Хави, выйдя на единоличное первое место в истории клуба.

В рейтинге по числу проведенных матчей за Барселону во всех турнирах Месси все еще остается вторым, уступая Хави – 761 матч против 767. Уже в ближайшее время и этот рекорд падет.

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