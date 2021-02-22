Спорт Лео Месси побил еще один рекорд каталонской Барселоны

2021-02-22 14:43

Звездный форвард и капитан каталонской Барселоны Лионель Месси вышел в стартовом составе матча с Кадисом в 24-м туре чемпионата Испании.

Этот поединок стал для аргентинца 506-м за Барселону в Примере и по этому показателю он обошел Хави, выйдя на единоличное первое место в истории клуба.

В рейтинге по числу проведенных матчей за Барселону во всех турнирах Месси все еще остается вторым, уступая Хави – 761 матч против 767. Уже в ближайшее время и этот рекорд падет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

ПСЖ жестко разгромил Барселону - Мбаппе заставил замолчать весь Камп Ноу

2021-02-17 08:39

Лионель Месси сыграл 900-й матч в своей карьере - всего сумел забить 722 гола

2021-02-11 14:11

Месси возглавил ТОП-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS

2021-01-14 14:45

Месси не попал в сборную 2020 года по версии L’Equipe

2021-01-04 17:00

Еще новости в разделе "Спорт"

Лео Месси побил еще один рекорд каталонской Барселоны

2021-02-22 14:43

Появился свежий рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Украины

2021-02-18 22:00

Сегодня 1/16 финала Лиги Европы: игроки Динамо рассказали о готовности к матчу против Брюгге

2021-02-18 15:12

Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу

2021-02-18 09:10
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Лео Месси побил еще один рекорд каталонской Барселоны 2021-02-22 14:43
Появился свежий рейтинг ФИФА: какое место занимает сборная Украины 2021-02-18 22:00
Сегодня 1/16 финала Лиги Европы: игроки Динамо рассказали о готовности к матчу против Брюгге 2021-02-18 15:12
Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу 2021-02-18 09:10