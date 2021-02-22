Коронавирус В Украину возвращается новый карантин: какие запреты введут с 24 февраля

2021-02-22 22:01

Адаптивный карантин снова возвращается на территорию Украины. Он станет действовать с 24 февраля до 30 апреля

Об этом появилась постановление на сайте Кабмина.

На территории України устанавливается "жёлтый" уровень эпидемиологической опасности.

Теперь в зависимости от количества больных Covid-19 будет устанавливаться "зеленый", "оранжевый", или "красный" уровень эпидемиологической безопасности.

На данный момент с 24 февраля станет действовать так называемый "желтый" уровень. Где будет "желтый" уровень запрещается посещать все общественные помещения без одетых масок, прикрывающих рот и нос. Также необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Данный уровень распространен на всю страну.

Нельзя самовольно оставлять места обсервации и самоизоляции. Запрещается пересекать границу иностранным лицам и лицам не имеющим гражданства не имеющим страхового полиса.

В пунктах въезда на временно оккупированные территории иностранцы и люди без гражданства также обязаны иметь страховой полис.

Нельзя проводить массовые мероприятия, если присутствующих больше чем один человек на 4 квадратных метра. Кинотеатры, театры должны быть заполнены на 50%. Проезд в транспорте должен осуществляться для пассажиров сидя.

В заведениях общественного питания столы должны располагаться не меньше 2 метров один от другого.

Все плановые госпитализации должны быть отменены, кроме помощи беременным, новорожденным, роженицам. К их числу относятся пациенты с онкологическими, пульмонологическими заболеваниями, если ситуация угрожает здоровью и жизни человека.

Запрещается деятельность спортивных залов, если они не в состоянии ограничить пребывание количества посетителей с расчетом один человек на 10 кв. метров.

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