Экономика На фоне аномального потепления цена газа в ЕС обрушилась ниже психологического уровня

2021-02-23 09:37

В Европе спотовая цена на природный газ опустилась ниже психологического уровня в $200 за тысячу кубометров на фоне сильной оттепели. При этом уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг наполненности в 38,52%. Это на 5,6% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.

Как сообщает Интерфакс, после морозного фронта Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. Температура растет уже неделю и в среду воздух прогреется до почти летнего уровня.

На нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, цена газа с поставкой во вторник снизилась до $199 за тысячу кубометров. В ходе текущей зимы выше $200 котировки голубого топлива держались два месяца – с последней декады декабря.

"За это время был взлет до $335 в середине января. В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: $202 за декабрь, $257 за январь и промежуточный итог $223 за тысячу кубометров за февраль", – говорится в публикации.

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