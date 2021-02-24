Украина Задерживающих зарплату работодателей обязали выплачивать людям компенсации

2021-02-24 12:16

Украинцы, которым несвоевременно выплачиваются зарплаты, теперь имеют право получить денежную компенсацию. Правда, выплачивать ее обязали самого работодателя. Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.  

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года", - сообщает пресс-служба президента.

Как отметили в ОП, документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.

Согласно пояснительной записке, такой точный перечень выплат был нужен из-за нечеткости в законодательстве, ведь в перечне видов доходов (пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, денежное обеспечение) было отмечено позицию "и другие".

Компенсация  будет выплачиваться если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы.

Зарплата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит

Начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц.

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