Задерживающих зарплату работодателей обязали выплачивать людям компенсации

Украинцы, которым несвоевременно выплачиваются зарплаты, теперь имеют право получить денежную компенсацию. Правда, выплачивать ее обязали самого работодателя. Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.
"Президент Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года", - сообщает пресс-служба президента.
Как отметили в ОП, документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.
Согласно пояснительной записке, такой точный перечень выплат был нужен из-за нечеткости в законодательстве, ведь в перечне видов доходов (пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, денежное обеспечение) было отмечено позицию "и другие".
Компенсация будет выплачиваться если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы.
Зарплата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит
Начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц.
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