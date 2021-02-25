Коронавирус Прогноз погоды на 25 февраля: сегодня в Украину придет тепло до +16°C

2021-02-25 11:42

Сегодня, 25 февраля, погода в Украине будет ясной и солнечной, ночные морозы останутся только в нескольких областях.

При этом из-за оттепели ожидается значительное повышение уровня воды.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, местами по стране ожидаются туманы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца). В Киеве в четверг будет солнечно, ночью от 0°C до +2°C, днем +6°C ...+8°C.

Самые большие ночные "минусы" ожидаются только в восточных, а также части северных и южных областей – от 4°C до 13°C с отметкой минус.

На остальной территории -1°C... -3°C. Днем выше всего температура воздуха поднимется на западе и Одесской области – от 11°C до 14°C тепла, в центральных, южных и северных областях +4°C... +8°C, на востоке от - 1°C до +1°C.

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