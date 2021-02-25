Спорт 1/16 финала Лиги Европы: Где посмотреть сегодняшний матч Брюгге-Динамо

2021-02-25 15:46

Киевское "Динамо" в четверг, 25 февраля, сыграет с бельгийским "Брюгге" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе " Ян Брейдел" в Брюгге начнется в 22:00.

Прямую трансляцию с арены бельгийского города организует украинский канал "Футбол 2". Здесь показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.

Также в нашей стране встреча будет транслироваться на видеосервисе Megogo.

Кроме того, картинка с матчем будет доступна на российском "Матч! Футбол 3".

Напомним, первая игра между этими командами в Киеве завершилась со счетом 1:1. На великолепный гол Буяльского, бельгийцы ответили ударом Мехеле.

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